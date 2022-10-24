AKP'li Aydemir: Kılıçdaroğlu yalvarıyor 'ne olur beni aday yapın' diyor

AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, cemevlerine yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün başlandığını söyledi.

Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerde tartışma yaşandığını aktaran Aydemir, "Biz milletin lehine ne varsa onun derdindeyiz, onun için çalışıyoruz. Alevi olmayanlar, Alevileri istismar etmek için bu madde üzerinden yaptığımız bu güzelliği bile tahrip etmeye çalışıyorlar. Aleviliği ayrı bir dinmiş gibi lanse etmeye çalışıyorlar, Aleviler Müslüman, Müslümanın hası" diye konuştu.

Bir gazetecinin, Erdoğan'ın başörtüsü teklifiyle ilgili referandum önerisini anımsatması üzerine Aydemir, Erdoğan'ın CHP'nin başörtüsü konusunda istismara yönelmesi ve samimi olmaması nedeniyle böyle bir öneride bulunduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili "Bir de beni deneyin" ifadesine ilişkin soruya Aydemir, "Kılıçdaroğlu bunu ortaklarına söylüyor, yalvarıyor 'ne olur beni aday yapın' diyor" yorumunda bulundu.