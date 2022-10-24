Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu aday olamazsa biter

Yandaş yazar Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesinde yayınlanan köşe yazısına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimaline dair yorumlarını taşıdı.

Hakan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"TEZ BİR: Öyle bağladı ki kendisini, “Aday olmamak” gibi bir seçeneği kalmadı. Angaje oldu resmen. Öyle böyle değil. Büyük angaje oldu. Bu saatten sonra aday olmamak, siyaseten bitmek demek. Aday olamazsa biter Kılıçdaroğlu. CHP Genel Başkanı olarak kalması mümkün olmaz.

TEZ İKİ: Adaylığıyla ilgili son sözü Akşener söyleyecek. Akşener’in bir planı var mı? Bilinmiyor. Şu anda Türk siyasetinin en büyük gizemi budur. Eğer bir planı yoksa... Kılıçdaroğlu’nun adaylığının önünde engel yok demektir. Ama eğer bir planı varsa... İşte o zaman çarşı karışır.

TEZ ÜÇ: Ahmet Türk’ün yaptığı “Aday olursa Kılıçdaroğlu’nu destekleriz” açıklaması, Kılıçdaroğlu açısından hem avantaj hem de dezavantaj. Avantaj çünkü HDP desteği çok önemli. Dezavantaj çünkü HDP desteğinin getirecekleri olduğu kadar götürecekleri de olacaktır.

TEZ DÖRT: Kılıçdaroğlu, aday olup kazanırsa... Türk siyasetine adını altın harflerle yazdırır. “20 yıllık Erdoğan iktidarını bitiren adam” olarak tarihe geçer. Peki ama ya kazanamazsa? İşte bu durumda Kemal Kılıçdaroğlu, muhalif kesimlerin gazabından asla kurtulamaz. Bu öyle muazzam bir gazap olur ki... Siyasette Kemal Kılıçdaroğlu diye bir isim kalmaz."