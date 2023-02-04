Kılıçdaroğlu'nun odasında zor anlar: Aniden fenalaşıp yere yığıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Genel Merkez'deki makamında çalıştığı sırada kendisini ziyarete gelen Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut'un aniden rahatsızlanarak yere yığılması sonucu zor anlar yaşadı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Nuhut'un düşerken Kılıçdaroğlu'nu tutarak yardım istediği öğrenildi. Nuhut için Genel Merkez'e ambulans çağrıldı ve Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Nuhut'un tansiyon sorunu yaşadığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eski halterci olan Nuhut, Kılıçdaroğlu'na spor konusunda uzun süredir başdanışmanlık yapıyor. Nuhut, uluslararası başarılarından dolayı Dünya Halter Federasyonu nişanına sahip.