CHP'nin başına kim geçecek? Kılıçdaroğlu'nun istediği ismi açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda CHP'de hızlı bir genel başkanlık yarışı başlayacak. Medyaradar yazarı Varol Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığı durumunda genel başkanlığı bırakacağını öne sürdü, yerine ise Faik Öztrak'a düşündüğünü öne sürdü.

Varol yazısında, CHP kaynaklarına dayandırarak şu iddiaları dile getirdi:

"CHP kulisleri bu konuda oldukça hareketli: Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlık için Faik Öztrak’ı istediği ve hazırladığı konuşuluyor. Ama Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Oğuz Kaan Salıcı’nın da isimleri de aynı koltuk için geçiyor.

Siyasi yasaklı olmasına rağmen Canan Kaftancıoğlu’nun da genel başkanlık yarışında etkili olacağı ve Oğuz Kaan Salıcı’yı destekleyeceği konuşuluyor."