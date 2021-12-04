Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken iki eksik: Davet edilmediler mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de erken seçim talebiyle düzenlediği mitingde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş yer almadı.

Miting sonrası kürsüye çağrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Şeçer Kılıçdaroğlu ile birlikte poz verirken, İmamoğlu ve Yavaş'ın neden olmadığı merak konusu oldu.

Dün Fox TV'de konuyu yorumlayan Murat Yektin, Mansur Yavaş'a ilişkin "Benim bilgime göre mitinge katılması için bir davet yok" demişti.