Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket sonucunu paylaştılar

CHP'nin farklı araştırma şirketlerinin yaptığı ve kendi yaptırdıkları anketleri de değerlendirdikleri çalışmaların sonucunda ulaştıkları verilere göre, AKP ile CHP parlamento seçimlerinde yüzde 30-31 oranıyla başa baş olduğu öne sürüldü.

Gazete Duvar'da yayımlanan haberde, CHP'nin analizlerinin "İYİP'in oy oranının yüzde 20'lerde" olduğu yönündeki iddialarını doğrulamadığı, İYİP'in oy oranının "maksimum yüzde 13-14 oranında olduğu" ileri sürüldü. İYİP'in kendi kitlesini daha güçlü göstermeye çalıştığı, ancak CHP'nin yaptırdığı anket sonuçlarına göre AKP'den CHP'ye oy geçişinin olduğu kaydedildi.

Haberde CHP'nin MHP ve İYİP'den daha fazla oy almasının beklendiği aktarıldı.

Ayrıca, analizlere göre HDP'nin oy oranının yüzde 11-12, MHP ise yeni seçim kanunu ile yüzde 7’ye inen seçim barajının sınırında dolaştığı belirtildi.

'Altılı masa dağılmaz'

Basında sıklıkla yer bulan "Altılı masada çatlak" ve "Altılı masa dağılıyor" haberlerinin CHP ve İYİP kurmayları tarafından yalanlandığı aktarıldı.

Haberde, İYİP'li bir yetkilinin "Altılı masa dağılmaz, çünkü bu masayı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş talebi oluşturdu” yorumunda bulunarak aday çıkarılmaması veyahut seçim ittifakı oluşturulmaması halinde dahi altılı masanın "niyet beyanı nedeniyle dağılmayacağını" söyledi.

Başka bir İYİP'li kurmay, daha önceki seçimlerdeki CHP-İYİP iş birliğini hatırlatarak, "Bu iş birliği bir sinerji yarattı, topluma umut oldu. Yaşanan tartışmalar masayı etkileyecek bir krize dönüşmez" yorumunda bulundu.

CHP'li bir parti yetkilisi, konuya ilişkin "Polemikler, tartışmalar yaşanabilir. Önümüzdeki süreçte başka tartışmalar da olacaktır ama bu masayı bozan siyasetin çöplüğüne gider. Herkes bu sorumluluğun bilincinde" değerlendirmesinde bulundu.

Adayın belirlenme şekli de tartışılıyor

Haberde, altılı masanın cumhurbaşkanlığı adaylığı belirleme sürecine de değinildi.

Bir görüşe göre geçiş süreci çalışması tamamlandıktan sonra altılı bir toplantı gündemi sadece adaylık olacak. Parti başkanları bu toplantıda aday önerisini yapacak ya da kendileri adaylık beyanında bulunan olacak. Ancak adaylık kararın toplantıda belli olmayacağı, her partinin kendi kurullarında görüştükten sonra nihai karara varacağı aktarıldı.

Altılı masa içerisinde adayların bu şekilde belirlenmesine itirazların bulunduğu, parti kurullarında adaylık tartışmasının yapılmasının spekülasyonlara neden olacağı öne sürüldü. Bu görüşü savunanların, parti başkanlarının kendi partilerinden tam yetki alarak altılı masa toplantısında cumhurbaşkanı adayını belirlemesi gerektiği ifade ettiği bildirildi.

Haberde, an itibariyle aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş öne çıktığı söylendi. Kılıçdaroğlu'nun kendi partisinden iki belediye başkanının adaylığını desteklemediği, ancak Kılıçdaroğlu'na yönelik adaylık tartışmasının bitmediği belirtildi.