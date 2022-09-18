Sabah yazarı: İYİP Kılıçdaroğlu'nun adaylığını istemiyor, İmamoğlu operasyonlarına devam ediyor

Sabah yazarı Mahmut Övür, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu durdurulamıyor. 6'lı masada adaylık krizi derinleştikçe, İmamoğlu da hamlelerini artırıyor ve operasyonlarını daha açık biçimde yapıyor" ifadelerini kullandı.

Övür, "İmamoğlu-Davutoğlu yemeği" başlıklı yazısında İmamoğlu için "Kılıçdaroğlu'nun rahatsız olması, CHP'li siyasi aktörlerin ağır biçimde yüklenmeleri hiç umurunda değil. Herkesin kendisine döneceği hesabı yaptığı için siyasi kapsama alanını genişlettikçe genişletiyor" iddiasında bulundu.

Övür'ün yazısında öne çıkanlar şöyle:

'İmamoğlu medya operasyonlarına devam ediyor'

"Ona göre İP zaten çantada keklik. Bu da, Akşener'in onu 'Fatih' ilan etmesinden, onun da Akşener'i abartılı zabıta bandosuyla karşılamasından belli. CHP-İyi Parti gerginliğine rağmen bu ilişkiyi Kılıçdaroğlu'nun gözünün içine baka baka sürdürüyor. Bir adım sonra Akşener, Bülent Ersoy vari 'Ablan sana kurban olsun' derse hiç şaşırmam. Bunun nedeni de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını İyi Parti'nin istememesi. İmamoğlu bunu bildiği için medya operasyonlarına da devam ediyor.

'Meğer 'mekik diplomasisi' yapıyormuş'

Bu noktada, İmamoğlu'nun Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla, onun evinde 'özel' buluşması çok dikkat çekici. Bir belediye başkanı, Akşener gibi üzerinde 'hakkı' da olmayan masadaki bir siyasi aktörle neden buluşur dersiniz?

Haber, siyaset kulislerine ilk düştüğünde bir anlam verememiştim. Meğer 'mekik diplomasisi' yapıyormuş. Bunu da CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş söylüyor: 'İmamoğlu metrobüs kazasının olduğu gece Ahmet Davutoğlu'nun evinde Davutoğlu ile yemek yedi. Belli ki bir mekik diplomasisi o anlamda sürüyor..."