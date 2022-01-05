Kılıçdaroğlu’nun Koruma Müdürü ile ilgili iddia: Pes etmeyince devreye Emniyet girdi…

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara-Çubuk’taki asker cenazesinde uğradığı saldırıda yanında olan koruma müdürü Koray Aslan’ın görevden alınması için Emniyet tarafından CHP’ye yazı gönderildiğini yazdı.

Koruma müdürünün olayın olduğu yere gideceğini emniyete zamanında bildirmediği öne sürülerek hakkında soruşturma açıldığını hatırlatan Öztürk, ardından Koray Aslan’ın 2'inci sınıf emniyet müdürü rütbesindeyken ‘kadrosuzluk' gerekçesiyle emekliliğe sevk edildiğini dile getirdi.

“Buna rağmen; Kılıçdaroğlu, Aslan'ı bırakmadı, Güvenlik ve Protokol Müdürü olarak görevlendirdi. Aslan, yeni titriyle de Kılıçdaroğlu'nun fiilen koruma müdürlüğünü yapıyordu. Baktılar olmuyor, İçişleri Bakanlığı, Koruma Müdürü Koray Aslan'ın görevden alınması için CHP'ye yazı gönderdi” diyen Öztürk, gerekçe olarak, Aslan'ın emekli olması nedeniyle emniyetle iletişiminde aksamalar yaşamasının gösterildiğini kaydetti.

Öztürk, “Oysa aksayan bir şey yoktu. CHP Genel Başkanı buna rağmen değişikliğe gitmedi. Emniyet ikinci kez yazı gönderince değişiklik gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu'nun Koruma Müdürlüğü'ne Emniyet Müdürü Cihangir Sağıroğlu görevlendirildi. Gerilimin yüksek, Kılıçdaroğlu'nun sürekli hedef gösterildiği bir dönemde Cihangir Bey ve arkadaşlarını zor günler bekliyor demektir” ifadesini kullandı.