Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Babala TV programı yayınlandı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Babala TV'de konuk olduğu Mevzular Açık Mikrofon programı yayınlandı.

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala BaBaLa TV’de Oğuzhan Uğur’un moderatörlüğünü üstlendiği “Mevzular Açık Mikrofon” programının 15. bölümüne konuk oldu.

14 Mayıs’tan önceki program teklifini “provokasyonlarla ilgili çekinceler” nedeniyle reddeden Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesinde Uğur’un sosyal medya hesaplarından yaptığı daveti kabul etti. Kılıçdaroğlu’nun katıldığı programın çekimleri yedi saatten uzun sürdü. 

21:30 itibariyle program YouTube'ta Babala TV kanalında yayınlandı.