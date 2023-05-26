Kılıçdaroğlu'nun eski MHP'li danışmanı: 'Gün Türk'ün özbeöz evladı Kılıçdaroğlu'nu destekleme günü'

CHP Genel Başkan Danışmanı Ramazan Kubat, Twitter hesabından, “Türk milliyetçilerine açık çağrımdır” notuyla bir video paylaştı.

Kubat, videoda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek çağrısı yaptı. MHP'nin eski Ankara il yöneticisi olan ve Ekim 2022'de CHP Genel Başkan Danışmanı olarak atanan Kubat, videoda şunları söyledi:

'Türk'ü Türk yönetsin'

“Türk milliyetçilerine açık çağrımdır; içinde bulunduğumuz bugünlerde Türk milletinin, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ideali olan muasır medeniyetler seviyesine erişmesi yolunda kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu halde gün, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alanlarla değil, Türk’ün sinesinden gelen Oğuz’un Beydili boyundan olan Türk’ün özbeöz evladı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme günüdür. İsteğim ve dileğim odur ki Türk milliyetçiliğinin ve Türk evlatlarının sarsılmaz desteği ile bundan gayrı Türk’ü, Türk yönetsin. Ne mutlu Türk’üm diyene.”