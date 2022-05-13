Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı A Haber'de Kaftancıoğlu'nu hedef aldı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun onanan hapis cezası kararı sonrası tepkiler sürerken, CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, yandaş A Haber'e konuk olup Kaftancıoğlu'nu hedef aldı.

'Genel Başkan olmasını isteyen bir grup var, mağduriyet yaratmaya yönelik yol izlenecek'

"Canan Kaftancıoğlu ben de bildiğim süreç içerisinde ifade etmek üzere şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Oğuz Kağan Salıcı'nın İl Başkanı olarak görev yaptığı dönemde görev yapan, 10 Aralıkçılar olarak bilinen, CHP'nin artık vakfa dönmesi gerektiğini söyleyen zihniyet. Bunların parti yönetiminde de etkin olduğunu görüyoruz" diyen Çiçek, "Kaftancıoğlu'nun bu paylaşımları yayılmış vaziyette. 2016'da CHP'nin parti meclisi üyesiydi, daha evvel Maltepe Belediye Başkanlığı'na adaylığı söz konusu. Netice itibariyle İstanbul'da belirleyici bir rol içerisine girdi. YCHP'nin Kaftancıoğlu'nun genel başkan olmasını isteyen bir grup var. Burada mağduriyet yaratmaya yönelik bir yol izlenecek" ifadesini kullandı.

Çiçek, "Malumunuz Canan Kaftancıoğlu'nun 2018 Ocak'ta İl Başkanı olduğu dönemde yarıştığı rakip çok güçlüydü. O aday seçimi kazanmak üzereyken özellikle genel merkezin direktifleri doğrultusunda İmamoğlu'nun etkili olduğu delegelerin İmamoğlu'nu desteklemesi sonucunda Kaftancıoğlu il başkanı oldu" iddiasında bulundu.