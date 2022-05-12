Kaftancıoğlu kararı sonrası TKP'den açıklama: Bu halk sana boyun eğmez!

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onamış, 2 davayı ise düşürmüştü. Kaftancıoğlu kararı sonrası Türkiye Komünist Partisi'nden (TKP) açıklama geldi.

TKP'nin sosyal medya hesabından Canan Kaftancıoğlu etiketiyle "Katillere, hırsızlara, tecavüzcülere, ülkenin kaynaklarını yağmalayanlara dokunmayan iktidar kendisini eleştirenlere yargı yoluyla parmak sallamaya devam ediyor. Bir kez daha, daha güçlü ve hep birlikte söyleyelim: Bu halk sana boyun eğmez!" denildi.