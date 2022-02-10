Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sonrası İYİP'ten ilk açıklama: Ödenmesi gereken fatura ödenecektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" sözlerine İYİP'ten ilk yorum geldi.

Habertürk TV'deki canlı yayında elektrik faturalarının ödenmemesine yönelik bir protestoya partisinin destek verip vermeyeceği sorulan İYİP Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem "Ben sayın genel başkanımı biliyorsam, genel başkanım kanuna aykırı hiçbir şey kendi de yapmaz, söylemez ve tavsiye etmez. Ödenmesi gereken fatura ödenecektir" diye konuştu.