Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' açıklamasına AKP'den tepki: 'Ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Önereceğim, hepimiz için bir samimiyet turnusolu olacak. Saray için de CHP için de…" ifadeleriyle duyurduğu videoyu sosyal medya üzerinden yayımlamıştı.

"Her kapanan yara bizi birleştirecek, güçlendirecek, bu yaraları kapatmaya kararlıyım. Bu yaralardan biri de baş örtüsü mevzusu" diyen Kılıçdaroğlu, konuya dair kanun teklifini yarın TBMM'ye sunacaklarını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, "Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin" dedi.

Zengin'in açıklaması şöyle:

"Türkiye’de kanunsuz hukuksuz yaratıcısı icracısı iknacısı olduğunuz “başörtüsü” yasakları size rağmen nihayet bulmuştur. Onca yıl milyonlarca kadının hayatını mahvettikten sonra ya hakiki özür dileyin ya da sükut edin."