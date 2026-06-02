Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı hakkında iddia: 'Cumhuriyet Gazetesi'nin gelirlerini zimmetine geçirmiş'

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AKP'nin kararıyla CHP genel başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez hakkında bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Altan Sancar, 30 Mayıs'ta YouTube kanalında "Kılıçdaroğlu’nun Konuşması Nerede Hazırlandı?" başlığıyla paylaştığı videoda Atakan Sönmez'in 2017 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesi gelirlerini farklı bir banka hesabına yönlendirip oradan da kendi hesabına geçirdiğini iddia etti.

Sancar, daha sonra Sönmez'in Kod 29 ile işten çıkarıldığını öne sürdü.

'Kemal Kılıçdaroğlu bunu kesinlikle biliyor'

"Kılıçdaroğlu'na soruyorum en yakınızdaki ismin, çalıştığı gazeteden zimmet suçuyla, ahlaksızlık yaptığı için kovulduğunu biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu bunu biliyor mu, bilmiyor mu? Ben bildiğine eminim. Kemal Kılıçdaroğlu bunu kesinlikle ama biliyor, kesinlikle biliyor" dedi.

Sancar şöyle devam etti:

"Hatırlar mısınız 2017 yılıydı. 2017 yılında Cumhuriyet Gazetesi'ne bir operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Gazetesi'ne düzenlenen bu operasyon kapsamında çok sayıda gazeteci gözaltına alındı ve tutuklandı. O gazeteciler gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde yeni bir yönetim oluştu. Bu yeni yönetimdeki isimlerden biri de Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanıydı. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanının Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinin gelirlerini farklı bir banka hesabına yönlendirdiği ve bu banka hesabından gelen bu gelirleri kendisine aktardığı ortaya çıktı.

'Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinden elde edilen gelirler zimmete geçirilmiş'

2017 yılından bahsediyorum. 2017 yılındaki bu tutar, 2017-2018 yılında toplam 16 bin lira. Şimdi diyeceksiniz ki, yani '16 bin lira ne ki?' O işte o dönemlerde asgari ücret bin 400 lirayla 2 bin lira arasında değişiyor. 16 bin lira bugünün parasıyla 200-250 bin liraya denk geliyor. Ve sonra Cumhuriyet Gazetesi yönetimi bunun farkına varıyor. Bakın gazeteciler tutukluyken, Cumhuriyet Gazetesi'nin gazetecileri tutukluyken, ki o ara Cumhuriyet Gazetesi ayakta kalmaya çalışıyor, maddi gelir bulmaya çalışıyor, ayakta kalmaya çalışıyor- Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinden elde edilen gelirler zimmete geçirilmiş, neredeyse her ay bir asgari ücret kadar hem de. Daha sonra da Cumhuriyet Gazetesi yönetimi bunu tespit ediyor, tespit ettikten sonra da bu kişiyi Kod 29 ile -o zaman Kod 29, şimdi Kod 25- işten çıkarıyor. Peki bu isim şimdi nerede? Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı. Bize ahlaktan bahsedenlere bakın, bize ahlaktan bahsedenlere bakın!"