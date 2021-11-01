Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı: Aday açıklandığında herkes sadece susmak zorunda kalacak

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Millet İttifakı'nın adayına ilişkin tartışmalara dair konuştu.

"Kontrolündeki medya ve biatçı yazarlarıyla her gün CHP’ye yeni bir cumhurbaşkanı adayı bulması, iktidardaki çözülmeyi, kaygı-korku ve iktidarı kaybetme telaşını doğruluyor" diyen Toprak, "Siyaseten söyleyecek yeni sözü kalmayan, kendi kendisinden bile umudunu kesmiş iktidar ittifakı ve medyasının, emrindeki kalemlerin, tüm bu akıl almaz çabaları boşuna. Vakti geldiğinde ülkeyi aydınlığa ve esenliğe çıkartacak iktidar seçeneği ve ‘cumhurbaşkanı adayı’ açıklandığında herkes sadece susmak, tüm ülkede ve toplumda umutların nasıl hızla yeşerip dal budak saldığını izlemek zorunda kalacak" ifadesini kullandı.