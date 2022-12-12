Kılıçdaroğlu'nun bakanlığa yürüyüşünün ardından Bakan Bozdağ'dan yanıt geldi

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G'nin 6 yaşından itibaren bir cemaat mensubu ve aynı zamanda komşuları olan bir yetişkin erkek tarafından cinsel istismara uğradığı; 13 yaşında bu kişiyle nişanlanıp 14 yaşında evlendirildiği; 17 yaşında anne olduğu; 18 yaşında ise resmi nikahının kıyıldığı ortaya çıktı.

İstismarın ortaya çıkmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istismara sessiz kaldığını belirttiği Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

'Devlet ayağa kalksın'

"Gerçekten çok öfkeliyim" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu devlet ayağa kalksın. Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor" dedi.

'Randevu istemedi'

Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürümesinin ardından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah da Adalet Bakanlığına yürüdü. Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm" ifadelerini kullandı.

'Yargı süreci kanunların öngördüğü şekilde işliyor'

"Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor" diyen Bozdağ, "Yargılama sonunda maddi hakikat ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır" yorumunda bulundu.