Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekiller Adalet Bakanlığı'na yürüdü

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi henüz altı yaşındayken imam nikahıyla 'evlendirmesi' ve bu çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına tepkiler sürüyor.

Adalet Bakanlığı'nın konu hakkındaki sessizliğini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürpriz bir kararla bu sabah saatlerinde partisinin meclis grubunu topladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yaklaşık 20 dakika süren toplantının ardından beraberindeki CHP'li vekillerle birlikte Adalet Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçtiği bildirildi.

Yürüyüş sırasında konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti

'Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor'

"Bereket versin gazeteciler var bu ülkede. Onlar haber yaptı da bizler de duyduk. Adalet Bakanlığı'nın önündeyiz. Adaleti sağlayacak olan kurumun önündeyiz. Adalet Bakanlığı sessizliğini koruyor. Aile Bakanlığı'nın ne yaptığını kimse bilmiyor.

'Güçlerini kimden alıyorlar'

Bir de fotoroman var. Polislerin elini kolunu bağlamış durumda. Polislerin önüne kin engel olarak çıkıyor? Hangi gerekçeyle bu dosyaları kapatıyorlar? Güçlerini kimden alıyorlar? 6 yaşındaki bir evladımızın uğradığımız bu haksızlık karşısında kimler suskunluğunu koruyor? Ve ısrarlar koruyor suskunluğunu...

'Sesi olmak için geldim'

Bu evladımızın, bu kızımızın sesi olmak için geldim. Adalet istiyoruz biz. Bu bizim evladımız, bizim kızımız. Buradan bu evladımızın bu kızımıza seslenmek istiyorum. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor. Bu ülkenin sağcısı solcusu, inançlısı inaçsızı, Doğulusu Batılısı bu haksızlık karşısında öfkeleniyor. Bu ben bu öfkeyi dile getirmek için buradayım. Bizler hep birlikte bu haksızlığa karşı mücadele etmek zorundayız. Bu haksızlığa dayanamıyorum.

'Adalet istiyoruz'

Biz devletin görev yapmasını istiyoruz. Devletin nefes almasını istiyoruz. Devletin haksızlığı gizlememesini, haksızlığın üzerine gitmesini istiyoruz. Adalet istiyoruz bu ülkede. Biz adaletsizlik karşısında susanın dilsiz şeytanlar olduğu bir ülke olmak istemiyoruz. Siyasi iktidarın polisin, savcının elini kolunu bağlamasını istemiyoruz.

'Devleti yönetemiyorlar'

Açık ve net söylüyorum. Devleti yönetemiyorlar. Haksızlıkları sindiriyorlar. Ne demek ya 2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz. İki yıldır kimlerle fotoğraf çektirdiniz. İki yıldır fotoğraf çektirdikleriniz mi size bu baskıyı kuruyorlar. Devlet baskıların altında göre yapamaz. Adalet Bakanlığı'nın önüne gelmemin nedeni budur."

Dava açıldı, ilk duruşma 5,5 ay sonra

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Yusuf Ziya Gümüşel ve anne F.G. hakkında 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı'; 'imam nikahıyla evlendirildiği' Kadir İstekli içinse bu suça ek olarak 'cinsel saldırıdan' hapis cezası talep edilen iddianameyi kabul etmişti.

İlk duruşmanın 22 Mayıs 2022'de yapılmasına karar verilmişti.