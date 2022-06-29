Kılıçdaroğlu'nun ayetli-sureli konuşması: 'Kılıçdaroğlu, İslami açılım ve yeni CHP…'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türk Ocakları İslam Dünyası Meseleleri Ve Çözüm Yolları Sempozyumu"ndaki konuşması Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu'nu mutlu etti.

Konuşmanın müthiş olduğunu öne süren Uğuroğlu, "Kılıçdaroğlu, İslami açılım ve yeni CHP…" başlığını kullandığı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmasında Kur'an-ı Kerim'deki ayet ve surelere yer vermesini şöyle değerlendirdim:

Kılıçdaroğlu, İslami açılım ve yeni CHP…

Mustafa Kemal Atatürk'ün "İslami bakış açısına uygun" bir açılımı Kemal Kılıçdaroğlu 21. Yüzyılın yeni CHP'sinde cesurca ortaya koyuyor.

Bu konuşma mütedeyyin Türk toplumu ve elbette Türk seçmeni açısından çok değerli mesajdır…

AKP ve MHP iktidarını "uykularını kaçıracak" şekilde çok rahatsız etmiş ve müdahaleye yöneltmiştir.

İktidarın empozesi ile Türk Ocakları Genel Merkezi, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nu görevden almak zorunda kalmıştır.

Yazıklar olsun toplumsal kucaklaşmaya karşı olanlara,

Yazıklar olsun İslami değerlere sahip çıkanları engelleyenlere…

Bravo Kılıçdaroğlu…"