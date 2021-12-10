Kılıçdaroğlu'nun aklındaki 'kabine üyeleri' belli oldu

Millet İttifakı bir yandan parlamenter sisteme geçiş önerisi yapmaya devam ederken, bir yandan da olası iktidar durumunda "geçiş süreci" planlamasına başladı.

Akşener, Babacan, Karamollaoğlu ve Davutoğlu...

Halk TV'den Fikret Bila, bugün konuya ilişkin "Liderler kabinesi" başlıklı bir yazı kaleme alırken, "Kılıçdaroğlu’nun; parlamenter sisteme geçiş sürecinde Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığı veya kabine üyeliği görevlerini üstlenerek yönetimde yer almalarına sıcak baktığı konuşuluyor" dedi.

CHP'de bir onarım sürecinin ancak “liderler kabinesi” modeliyle yapılması gerektiğinin hakim görüş olarak dillendirildiğini belirten Bila, "Elbette, muhalefet liderlerinin böyle bir model içinde bizzat yer alıp almamaları kendi tercihleri olacak. CHP kurmaylarına göre muhalefet liderleri yer almazsa partilerinden önerecekleri başka bir isim kabinede yer alacak" ifadesini kullandı.

Bila, "Bu modele göre Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı seçilirse iki yıl içinde demokrasinin ve devletin onarılması çalışmalarını, ortaklarıyla birlikte tamamlayacak" dedi.