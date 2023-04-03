Kılıçdaroğlu'nun 'Afgan kaçaklar Türkiye'ye akıyor' açıklamasına Akar'dan yanıt: 'Yalan'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar son günlerde Türkiye'ye yönelik sığınmacı geçişinin arttığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Türkiye'ye sığınmacı akını olduğu iddiaları yalan. Yasa dışı geçişlere asla izin verilmiyor" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Afgan kaçakların Türkiye'ye geldiği' yönündeki iddialara ilişkin paylaşımda bulunmuştu.

Akar, "Türkiye'ye sığınmacı akını olduğu iddiaları yalan. Yasa dışı geçişlere asla izin verilmiyor. Gerçeği yansıtmayan fotoğraf ve videolarla yorumlar yapılıyor. Sosyal medyada paylaşılan görseller başka ülkelere ait. Bu konuları günlük siyasete karıştırmayalım, Mehmetçik'in emeğine saygı. Mehmetçik 'hudut namustur' anlayışıyla hudutlarımızı koruyor" ifadelerini kullandı.

'Gerçeği yansıtmayan fotoğraf ve videolar...'

Akar, son dönemde özellikle sosyal paylaşım sitelerinde ortaya atılan ve hudutlarda çekildiği iddia edilen görüntülere de değinerek, şunları söyledi:

"Başka ülkelerde ve değişik zamanlarda çekilen fotoğraf ve videoları kullanmak suretiyle bazı yorumlar yapılmakta, siyasi mülahazada bulunulmaktadır. Bunlar kesinlikle yanlıştır, doğru değildir. TSK, Mehmetçik sıralı amir ve komutanlarının emir komutasında, 7 gün 24 saat, en ileri teknolojiyi kullanmak suretiyle hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için büyük bir azimle, kararlılıkla ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdürüyor. Mehmetçik, herhangi bir şekilde hudutlarımızdan yasa dışı geçişe asla müsaade ve müsamaha etmemektedir."

Türkiye'de bulunan ve depremde evlerini kaybeden Suriyelilerin bir kısmının deprem sonrası gönüllü ve güvenli olarak evlerine, topraklarına döndüğünü ileri süren Akar, "Bunun dışında hudutlarımızda herhangi bir geçiş olmamıştır. Hiçbir yasa dışı geçişe izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu: Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Afgan kaçakların Türkiye'ye geldiği' yönündeki iddialara ilişkin paylaşımda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, "Afgan kaçakların ülkemize aktığının haberleri geliyor. Mehmetçiğimize sesleniyorum. Vatan hepimizin vatanı, hudut da hepimizin namusu. Sınırda görevinizi yapın, kimseyi dinlemeyin" açıklamasını yapmıştı.