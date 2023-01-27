Kılıçdaroğlu'nun 'adaylıkla' ilgili belediye başkanlarına söyledikleri ortaya çıktı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 14 Mayıs'ta gerçekleşmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı Masa'nın adayı olup olmayacağı tartışmalarına ilişkin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adaylıkta sıkıntı olmayacak' dediğini yazdı.

Zeyrek, bugünkü 'Kılıçdaroğlu: Adaylıkta sıkıntı olmayacak' başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla yaptığı görüşmenin detaylarını merak ediyordum. Katılan bazı belediye başkanlarına sordum. Öncelikle, görüşmenin Kılıçdaroğlu’nun davetiyle değil, kendilerinin randevu talep etmesiyle yapıldığına dikkat çektiler."

"Niyetleri görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini ortak bir metinle açıklamakmış. Bu önemli bir detay, zira o metne Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda isimleri geçen ve Kılıçdaroğlu’na rakip olarak görülen İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları da imza atmış olacaktı. Kılıçdaroğlu, “Bunu yaparsanız, Altılı Masa’daki liderlere ayıp olur. Onları zor durumda bırakırız” diyerek görüşme öncesinde böyle bir açıklama yapılmasına karşı çıkmış."

"Bazı başkanlar, “Seçim tarihini açıkla adayımızı hemen açıklayacağız' demiştiniz. Seçim tarihi açıklandı sayılır. Siz de adayı açıklayın artık. Vatandaşlar çok sıkıştırıyor” görüşünü dile getirmiş. Kılıçdaroğlu da 30 Ocak'ta yapılacak tanıtım toplantısından sonra adayın netleşeceğini ve açıklanacağını anlatmış. Başkanlar “Sizin aday olmanızı bekliyoruz” deyince de Kılıçdaroğlu, “O konuda bir sıkıntı olmayacak” karşılığını vermiş."