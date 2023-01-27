Millet İttifakı ilk hafta 'değişecek isimleri' belirledi: İşte o liste ...

Altılı masa liderleri 11. toplantıyı dün İYİP lideri Meral Akşener’in ev sahipliğinde yaptı.

Toplantıda, yürütülecek seçim kampanyası, iktidara geldiklerinde işleyecek geçiş sürecinin yol haritası ve uygulanacak hükümet programına son şekli verildi. İki temel metin, 6 lider tarafından, 30 Ocak’ta geniş katılımlı bir toplantı ile kamuoyuna açıklanacak.

halktv.com.tr yazarı Fikret Bila’nın aktardığına göre 6 lider seçim kampanyasını ortaklaşa yürütme konusunda görüş birliğine vardılar.

Ortak genel merkez binası

Seçim kampanyasının ortak akılla yürütülmesi amacıyla partilerin genel merkezleri dışında ayrı bir bina tutulacak. Bu ortak merkezde partilerin seçim kampanyası sorumluları ortak çalışacaklar.

6 lider miting meydanlarında ortak bir dil kullanacak. Ayrıca 6 parti ortak sloganlarla halkın karşısına çıkacak. Ortak afişler kullanılacak. İktidar değişikliğinde ilk yapılacak işler listelenerek parti binalarına asılacak.

Seçim kampanyası boyunca 6 liderin de yer aldığı ortak videolar medya ve sosyal medya üzerinden sık sık halka ulaştırılacak.

Liderler isterse cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar

Üniversiteli gençlerin oy kullanmalarını sağlamak için seçmen olarak kayıtlı oldukları yerlere götürülüp getirilmeleri konusunda 6 parti olanaklarını birleştirerek otobüslerle öğrencilerin ulaşımını sağlayacaklar.

6’lı Masa’nın ortak adayı cumhurbaşkanı seçildikten sonra partisinden istifa edecek.

Diğer liderler istedikleri takdirde cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görev alacaklar. Milletvekili olmayı tercih eden liderler ise partilerini temsilen cumhurbaşkanı yardımcılığı için başka isim önerebilecekler.

Geçiş sürecinde cumhurbaşkanı yetkileri kullanılacak

Yeni cumhurbaşkanı, geçiş süreci boyunca, anayasadaki mevcut yetkilerini sistemi normalleştirmek için kullanacak.

Kararnameler cumhurbaşkanının imzasıyla yayımlanacak. Ancak cumhurbaşkanı imza atmadan önce diğer liderlerle istişare edecek.

Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun veya olmasın önemli konularda 6 lider bir araya gelerek ortak karar alacaklar. Liderler, cumhurbaşkanının başkanlığında, bir çeşit cumhurbaşkanlığı kabinesi gibi çalışacaklar.

Her parti kabinede en az bir bakanlığa sahip olacak. Bakanlık sayısı seçim sonuçlarına göre değişebilecek.

İlk haftada değişicek isimler