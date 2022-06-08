'Kılıçdaroğlu’nun adaylığı net, kısa süre içinde açıklanacak'

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Uluslararası Güvenlik ve Stratejik Çalışmalar Uzmanı Murat Gezici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının net olduğunu ve kısa süre içinde açıklanacağını söyledi.

Cumhuriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre, Maltepe mitinginin “prova” olduğunu belirten Gezici, halkın yüzde 74’ünün Kılıçdaroğlu’nu “ittifakı bir arada tutan isim” olarak gördüğünü söyleyerek, “Muhalefet için doğru yöntem ortak aday. Çatı tamamlanmazsa muhalefet kaybeder” iddiasında bulundu.