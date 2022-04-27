Cumhuriyet: Kılıçdaroğlu artık aday

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları parti kurmayları Cumhuriyet gazetesine değerlendirdi.

"Parti kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun ‘çıktığı yolu’ değerlendirdi: Kılıçdaroğlu artık aday" başlıklı haberde, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının bunu teyit ettiği ifade edildi.

Gazeteye konuşan bir parti kurmayı, “Genel başkan, ‘Ben bir yola çıktım. Artık bütün dava arkadaşlarım bir karar vermeli, ya çıktığım yolda benle yürürler ya da nerede yürümek isterlerse orada yürüsünler’ dedi. Bu sadece adaylığa yönelik değil, bir sistemi değiştirmekle ilgili bir meseleydi. Adaylık da dahil çıktığı yolu ilan etti ve ‘İnsanlar taraflarını belli etsin’ dedi. Bunu tüm halka, sivil toplum kuruluşlarına, siyasilere söyledi" dedi.