AKP Sözcüsü Ömer Çelik CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'ın kaçış' videosuna ilişkin A Haber'e konuştu.
Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra AKP'den ilk açıklama
AKP Sözcüsü Ömer Çelik CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin konuştu.
Haber Merkezi
AKP Sözcüsü Ömer Çelik CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'ın kaçış' videosuna ilişkin A Haber'e konuştu.
Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;