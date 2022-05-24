Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından sonra AKP'den ilk açıklama

AKP Sözcüsü Ömer Çelik CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin konuştu. 

Haber Merkezi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'ın kaçış' videosuna ilişkin A Haber'e konuştu. 

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Dış politikada ne zaman adım atsak Kılıçdaroğlu devrede. İç kaos oluşturmak istiyor."

"Ortaya attığı iftiralar FETÖ kampanyasıdır."

"Türkiye düşmanlarının propagandasını dillendiriyor."

"AK Parti hukuki girişimlerde bulunacak. Kılıçdaroğlu herkesi suçluyor ve demokrasiyi hedef alıyor. Söylediği tek şey iftira atmak. Belge açıklayacağım diyor açıklayamıyor. Örnek verir verdiği örnekler doğdu değildir.

"Türkiye ne zaman atağa kalksa ülke içinde kırılganlık oluşturmaya çalışıyor."

"Sinsi bir faaliyet yürütüyorlar. Bundan sonrasında açıklamalarına itibar edilmemesi gerekiyor."

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları mesnetsiz." 

"Hükümeti kanunsuzlukla suçluyor. Cumhurbaşkanlığı makamını tehdit etmeye kalkıyor."

"Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus ise Cumhurbaşkanını açık bir şekilde tehdit etmek."

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Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'ın kaçış' videosunu paylaştı