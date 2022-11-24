Kılıçdaroğlu’nun 3 Aralık mesajının ilk detayı ortaya çıktı: En önemli hedefi...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD'ye ve İngiltere'ye gittim. Havuz medyasına baktım fırsatlar aradılar nasıl karalarız diye. Onlar ne yapabiliriz gezileri nasıl gölgeleriz arayış içindeydiler. Merak ettiler Genel Başkan neden gitti? Sabredin 3 Aralık'a kadar, 3 Aralık'ta yeni vizyonu açıklayacağız. Türkiye'yi kriz zincirinden kurtaracağız. Çok güzel şeyler açıklayacağız, sonsuza kadar krizi bitiren vizyon açıklayacağız. Ekiplerimiz hazır, yatırımcılarımız hazır, taze para da hazır. 3 Aralık'ı bekleyin geliyor gelmekte olan" demişti.

Show Haber'in haberine göre Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasından sonra kulis bilgilerine göre yapılacak açıklamanın detayları ortaya çıktı.

Buna göre Kılıçdaroğlu iktidardaki en önemli hedefini açıklayacak ve "Türkiye'yi dünyanın teknoloji ve lojistik merkezi yapacağız" diyecek.