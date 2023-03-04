Kılıçdaroğlu'nu aday olarak öneren iki parti lideri belli oldu

6'lı Masayı dağıtan 2 Mart tarihli toplantının ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğinde, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda, cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konuşuldu.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Karamollaoğlu ve Uysal, Kılıçdaroğlu’nun adaylığını önerdi.

Babacan ve Davutoğlu da bu öneriye destek verdi.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın'ın haberine göre Akşener, İYİP tabanının büyük bölümünün Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı olduğunu ifade etti.

Akşener, aday belirlemede milletin eğiliminin dikkate alınması gerektiğini belirterek, bu konuda anketlerin göz önünde bulundurulmasını istedi.

İYİ Parti lideri, mevcut anketlere bakılabileceği gibi altı partinin hızlıca anket yaptırabileceğini de söyledi.

Ancak masadaki bazı liderler, “Bizim parti tabanlarımızda da Kemal Bey’le ilgili sorun var, ama masa bunu aşar” görüşünü dile getirdi; anket önerisine de “Ankete Kılıçdaroğlu artı beş lider ile Erdoğan’ı koyduğunuzda bu masa ezerek kazanır. Bu masa anketler üzerinden kurulmadı, masa kazanacak” gerekçesiyle karşı çıktılar.

Akşener, kamuoyu yoklamalarında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun seçimi kazanacağının görüldüğünü ve bu iki isimden birinin tercih edilebileceğini ifade etti.

Alınan bilgiye göre bunun üzerine Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımız görevlerine devam edecekler, kendilerine de bunu söyledim” dedi.

Akşener, partisinin tutumunun iki ismin önerilmesi olduğunu anımsatarak, “Siz yetkili kurullarınızdan yetkiyle buraya geldiniz, ben kendi kurullarıma sorayım” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun, “Bu durumda beş parti olarak açıklama yapalım” sözleri ise gerilimi artırdı ve Akşener, “O zaman ben buradan kalkayım” diye tepki gösterdi.

Diğer liderler araya girerken Akşener’in yetkili kurullarıyla görüşebilmesi için Pazartesi günü yeniden toplanılması kararlaştırıldı.

Liderler, bu niyetlerini de “ortak imza” ile karara bağladılar.

İYİP lideri, Cumartesi günü yapmayı planladığı Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısını bir gün öne çekti.

GİK'te masada yapılan görüşmeleri ve eğilimi aktaran Akşener, bunu oylamaya sundu.

Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre toplantıda oybirliğiyle Kılıçdaroğlu’nun adaylığı reddedildi.

GİK toplantısında son hamle olarak da İmamoğlu ile Yavaş’ın adaylığında ısrar edilmesi görüşü benimsendi.