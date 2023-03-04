İYİP'li Çıray: 'Cumhur İttifakı'yla işbirliği yapacak' diyenleri kınıyoruz

İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin Altılı Masa'dan ayrıldığını duyurmasının ardından Cumhur İttifakı'nda bulunan partilerden İYİP'le işbirliği yapılabileceğine dair mesajlar gelmişti.

İYİP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sözcü TV'de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİP'in Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen Çıray, "Bu dedikoduları ahlaksızca ve utanç verici olarak buluyorum. Sayın Akşener'in 'kumar masası' sözleri Cumhur İttifakı ile işbirliği yapacağımıza dair yorumlar yapanları yalanlamak için söylenmiştir" dedi.