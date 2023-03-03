AKP'li Yazıcı: Bizim kapımız herkese açık, el veren herkesin elini tutmaktan yanayız

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa'dan ayrıldıklarını açıklayarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olmaya davet etmesinin ardından "Bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar dikiş tutmaz, hep birlikte tarih oldular" dedi.

Hayati Yazıcı, AKP Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sürpriz olarak değerlendirmiyorum, zaten Altılı Masa kurulduğu günden itibaren hep kaygıyla, şüpheyle bakıldı; yamuk duruyor, devrildi devrilecek derken bugün bu söylenenlerin haklı olduğunu gördük. Altılı Masa'nın en çok övündüğü konuların başında çok farklı yelpazede yer alan, farklı siyasi düşünceye sahip partilerin birlikteliğinin örneği olarak kendilerini takdim ediyorlardı. Demek ki kaynayan bir kızgınlık varmış, bogün de o patladı yüksek bir sesle, masa devrildi. Sanırım kalanlar yürür, artık Altılı Masa olmaz, beşli masa, yürüyüşlerini deneyeceklerdir. Artık bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar dikiş tutmaz.

Biz seçime hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz, Cumhur İttifakı paydaşları ile birlikte görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Şu anda gündemimizde olan konu 11 ilde yaşadığımız deprem sebebiyle göç etmek zorunda kalan seçmen yurttaşlarımızın oy haklarını nasıl kullanmalarını sağlayacağımızla ilgili müzakereleri yapıyoruz. Bir yandan da seçime dönük çalışmalar devam ediyor.

Yazıcı, "İyi Parti lideri Akşener'in açıklamaları yeni bir sayfa aralar mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bizim kapımız herkese açık. Biz Türkiye'yi ileri taşıma hedefindeyiz. Herkese gönlümüz açık, el veren herkesin elini tutmaktan yanayız."

Akşener'in "Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız. İnanıyorum ki hep birlikte tarih yazacağız" ifadelerinin sorulduğu Yazıcı, "'Yazacağız' şeyi biraz fazla, hep birlikte tarih oldular gibi geliyor bana" dedi.