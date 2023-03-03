BBP Genel Başkanı: İyi Parti Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız'

BBP Genel Başkanı Destici, 'Bu açıklama şunu gösterir ki, artık İyi Parti Altılı Masa'da değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız' dedi.

Haber Merkezi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener'in, Altılı Masa'nın aday belirleme sürecine yönelik açıklamalarına değindi.

 Destici, şunları söyledi:

"Başından beri İyi Parti ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacak aday olduğunu ifade etti. Kazanacak bir cumhurbaşkanı adayının gösterilmesi gerektiğini hep ifade etti. 

Onun bu açıklaması şunu gösterir ki, artık İyi Parti, Altılı Masa'da değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile birlikte hareket ederse bundan memnuniyet duyarız. Daha önce de Cumhur İttifakı'nın genişlemesine çok sıcak baktığımı ifade etmiştim." (AA)

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