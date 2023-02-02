Kılıçdaroğlu'nu aday olarak masaya getirecek iki parti liderini açıkladı

tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, Ece Üner ile Ana Haber'de dikkat çeken iddialarda bulundu.

Gürel, Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet deme şartını açıkladı.

Gürel, "Demokrat ve Saadet Partisi son aylarda yaptıkları bütün açıklamalarda Kılıçdaroğlu’na destek verdiğini söylüyordu. CHP kulislerine göre Kılıçdaroğlu ismini Demokrat veya Saadet Partisi lideri getirecek" dedi.

İYİP'in Kılıçdaroğlu'na evet demesi için seçim sürecinde yeni bir pozisyon açılarak güçlü bir cumhurbaşkanı yardımcısı formülü kullanılacağı öne sürüldü. Akşener'in Kılıçdaroğlu'na onay vermesi için bu şarttın yerine getirilmesinin gerektiği ifade edildi.