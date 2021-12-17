'Kılıçdaroğlu'nu aday olarak görebiliyorum' sözlerine İYİP'ten yanıt geldi

Gazeteci Altan Sancar, CHP’li üst düzey bir isimle yaptığı görüşmede "Kılıçdaroğlu’nu artık aday olarak görebiliyorum" denildiğini aktarmıştı.

CHP'li ismin yaptığı açıklamayı İYİP Siyasi İşler Başkanı Cihan Paçacı, Gerçek Gündem'e değerlendirdi.

Paçacı "Biz her siyasi partinin genel başkanının aday olma hakkı olduğunu düşünüyor ve buna saygı gösteriyoruz. Ancak Millet İttfakı'nın adayı, Millet İttfakı'nın paydaşları tarafından ortak bir masa etrafında toplanılarak belirlenecek. Önceden aday adayları tabii ki olabilir, herkesin kendi takdiri. Ancak Millet İttifakı'nın adayı, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin yetkili kurulları ya da Genel Başkanları tarafından belirlenecek" dedi.