Kılıçdaroğlu’nu 28 Şubat'ta hangi kurumun fişlediği ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada "28 Şubat döneminde fişlendim. Dava açtım, karşımda Erdoğan’ın avukatları vardı" demişti.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü köşesinde "Kılıçdaroğlu’nu fişleyen raporlar" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Erkin, gazeteci Barış Terkoğlu ve Sami Menteş’in yeni çıkardığı "Size Yalan Söylediler/Çetin Doğan’ın Gözünden 28 Şubat" kitabını okuduktan sonra Kılıçdaroğlu’nu aslında kimin fişlediğini öğrendiğini söyledi.

Erkin, "Kumpaslarla TSK'ya yıkılmak istenen Kılıçdaroğlu’nun fişlenmesiyle ilgili belge sonuçta TSK’dan değil Başbakanlık’tan çıktı" dedi.

1990’lı yıllarda aralıkla SSK’yı yöneten Kılıçdaroğlu’nun çeşitli hükümetler tarafından hedef alınan bir bürokrat olduğunu söyleyen Erkin konuyla ilgili dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarının Kılıçdaroğlu’yla ilgili (1996-2000) en az 5 rapor hazırlattığını belirtti.

'Sahte CD' hikayesi

Aytunç Erkin, 2011 yılında ortaya çıkan "sahte CD"den de bahsederken CD’nin 15 Temmuz’dan sonra "FETÖ"cü oldukları belirtilen Ankara’daki savcılar Mustafa Bilgili ve Kemal Çetin’e gönderildiğini dile getirdi. Erkin, “28 Şubat Davası'nın en önemli delili bu 5 Nolu CD olur ve Kılıçdaroğlu’nun fişleme belgeleri de bu CD’den çıkar! Ama CD sahtedir!" dedi.

Erkin, söz konusu CD’nin neden araştırılmadığını ve "CD’nin sahibinin ifadesine neden başvurulmadığını" da sordu.