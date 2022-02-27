Kılıçdaroğlu: 28 Şubat mağdurları ile barışacağız

İstanbul'da düzenlenen "Helalleşme Buluşması"nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birkaç ay önce 'helalleşme' dedim. Helalleşme derken hem şahsi, hem ana muhalefet lideri olarak kurumsal, hem de geleceğin iktidarı olarak yöneteceğimiz devlet adına konuştum. Artık umuyorum ki, kastedilenin ne olduğunu herkes anladı. Amacımız bu milleti barıştırmaktır" ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu, "Bugün ağırlıklı olarak 28 Şubat mağdurlarıyla bu salonda beraberiz. Onların karşısına bir 28 Şubat mağduru olarak oturdum. Ben de fişlendim ve mahkemede hakkımı aradım. 28 Şubat mağdurları ile de barışacağız; 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz elbette" dedi.
'Son 10 yılda ülkeyi 700 bine yakın insan terk etti'
Kılıçdaroğlu şunları söyledi: