Kılıçdaroğlu: 28 Şubat mağdurları ile barışacağız

İstanbul'da düzenlenen "Helalleşme Buluşması"nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Birkaç ay önce 'helalleşme' dedim. Helalleşme derken hem şahsi, hem ana muhalefet lideri olarak kurumsal, hem de geleceğin iktidarı olarak yöneteceğimiz devlet adına konuştum. Artık umuyorum ki, kastedilenin ne olduğunu herkes anladı. Amacımız bu milleti barıştırmaktır" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, "Bugün ağırlıklı olarak 28 Şubat mağdurlarıyla bu salonda beraberiz. Onların karşısına bir 28 Şubat mağduru olarak oturdum. Ben de fişlendim ve mahkemede hakkımı aradım. 28 Şubat mağdurları ile de barışacağız; 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz elbette" dedi.

'Son 10 yılda ülkeyi 700 bine yakın insan terk etti'

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bu milleti ayrıştıranlar, kavga ettirenler kendilerine saraylar yaptılar. Kavgada taraf olanlara ise sefalet ve perişanlık kaldı. Ve sonuçta ülke maalesef geçmişe takılıp kaldı, hiçbirimiz önümüzü göremiyoruz. Ülkemiz zenginleşemiyor. Ülkemizin çocukları ailelerini terk edip, geleceğini dışarıda arıyor. Son 10 yılda ülkeyi 700 bine yakın insan terk etti. En parlak beyinlerimiz, geleceğimiz, evlatlarımız niçin geleceklerini dışarıda, başka ülkelerde arasınlar?

Helalleşme çıkışı yaparken söylemiştim: 'Bize sadece iktidar olmak yetmiyor. Bu yaşımdan sonra neyleyim ben sarayları, uçakları… Mütevazı bir hayat bana yetiyor, herhangi bir beklentim de yoktur. Türkiye’ye bir miras bırakmak istiyorum. Barışmış bir millet, benim en büyük başarım olacak inşallah'

Helalleşme gereği, medyaya haber vermeden çok sayıda ziyaret yaptık. Bu konuda kimseye bir şey söylemedik ama bu süreçte kalbi kırılmış insanlarla buluştum. Neleri düzelteceğimizi anlattım. Liste o kadar uzun ki… Ayrıca bilmenizi isterim. Daha çok kişiyi ziyaret edeceğim.

'28 Şubat mağdurları ile de barışacağız'

Bugün ağırlıklı olarak 28 Şubat mağdurlarıyla bu salonda beraberiz. Onların karşısına bir 28 Şubat mağduru olarak oturdum. Ben de fişlendim ve mahkemede hakkımı aradım.

28 Şubat mağdurları ile de barışacağız; 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz elbette. Roboski ile helalleşeceğiz; Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla helalleşeceğiz. Diyarbakır hapishanesi mahkûmlarıyla helalleşeceğiz. Mahkemelerde süründürülen askerlerimiz ve aileleri ile helalleşeceğiz. Ahmet Kaya ile helalleşeceğiz. 'Bir solcu - bir ülkücü' diyerek katlettikleri gençlerimizin aileleri ile de helalleşeceğiz. Yaralarımızı sarmamız gerekiyor, çünkü yaralar hâlâ açık. Açık yaralar hepimizi fakir kılıyor.

'Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım'

Bu ülkede yaşananlarla yüzleşmek; 'barışabilmek, yolumuza devam edebilmek' demektir. Ahdim var, bu ülkeyi barıştıracağım. İnşallah bu ahdim, benim mirasım olacak. Sonra keyifle ülkemin barışına, gelişimine bakacağım.

Uzatılan bu eli geri çevirmediğiniz ve kalbinizi açtığınız için hepinize, milletimizin huzurunda teşekkür ederim."