Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: 'İlk turda salladık, ikinci turda kazanacağız'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi sosyal medya hesabından videolu paylaşım ile seçmene seslendi.

Kılıçdaroğlu, gönderisini, "Tüm baskılara, tüm yasaklara, tüm karartmalara rağmen, eğer sen istersen bunu başarırız. Sen gerçekten istersen eğer, bu karanlık çukurdan hep birlikte çıkarız. Görüşü, yaşam biçimi ne olursa olsun; tüm insanlarımıza sesleniyorum. Bu son çıkıştır. Vatanını seven sandığa gelsin!" yorumuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu videoda, İstanbul ve Ankara seçimlerini hatırlatarak, "Senin oyun onun boyunu geçer" dedi.