Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Ey çeteler, siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çok önemli bir mesele var" diye önceden duyurduğu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu, videoyu, "Herkesin kiminle ve ne ile mücadele ettiğimizi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu iş çok ciddi, bu seçim de çok hayati. Ey çeteler! Siz hala anlamadınız, Bay Kemal asla yolundan dönmez" notuyla yayınladı.

Kılıçdaroğlu, videoda şunları söyledi:

"Sevgili halkım, sizden çalınan bir para var. Tam 418 milyar dolar. 20 yılda, bine yakın yandaş şirket bir araya geldi ve hazineyi soydu. Çalınan para sizin paranız. Evlatlarınızın parasını gasp ettiler. Bu arada şunu da söyleyeyim. Devletle birlikte dürüstçe hizmet veren on binlerce şirket var. Onların hepsinin başımın üstünde yeri var. Ben de bu yandaş çetelerle ilgili çok net konuştum. Bu çeteler benim can düşmanımdır dedim. Onlar bu ülkede yatağa aç giren çocukların hakkını yemiştir dedim. Bu çetelerden tahsil edeceğim 418 milyar dolarla halkım için yapacaklarımızı anlattım. Kısa filmlerle. Bu filmler bu gece televizyonlarda yayımlanacaktı. Ama bazı kanallar yayımlamayı reddetti. Hırsızlığa kalkan oluşturacak bir yasa için kimlere haber uçurduklarını da biliyoruz. Ey çeteler, ey o halkın gasp edilmiş parasıyla alınan medyalar! Ben sizden mi korkacağım. Ben bu mücadelede ölümü göze almışım! Sizin sansürlerinizden mi geri adım atacağım? Halkımız refaha ve huzura kavuşacak. Bunun için ben sizinle ölümüne mücadele edeceğim, ölümüne! Şu net ki, ben sırtımı milletime yaslıyorum. Vallahi biz bu işi yaparız ve yapacağız! Halkıma sesleniyorum: 418 milyar dolar serisinin ilk filmini birazdan paylaşacağım."

Film paylaşımı: '418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım'

Kılıçdaroğlu, sonrasında, söz konusu filmi "Buyurun, engellenen kampanyamızın ilk filmi. 418 milyar doların her kuruşunu söke söke alacağım. Son günlerinizin keyfini çıkarın çeteler..." notuyla paylaştı.