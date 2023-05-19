Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: 'Bu seçim artık referandumdur'

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu videoyu "Vatan borcu" notuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu videoda şunları söyledi:

"Yarın yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız güzel ülkemizin geleceği için sandık başına gidecek. Sıla hasreti geçen vatandaşlarımız dünyanın neresinde olursanız olun sandığa gitmek vatan borcudur. Çünkü bu mesele artık bir seçimden öte bir referandumdur. Bir önceki referandumun ardından neler yaşadığımızı gördünüz. Bu sefer ki ise ülkemiz için çok çıkıştır. Sandığa gelin, etrafınızdakileri de sandığa geliniz. İçi boş bir çağrı değil bu. Sorunlarınızı, çözümlerini de iyi biliyorum.

TBMM'de güçlü varlık gösterebilmeniz için yurt dışı seçim çevresi oluşturacağız. Türkiye'de emekli olup başka bir ülkede çalışırken size uygulanan kısıtlamaların kaldırılması ve ücretlerinizin iyileştirilmesini sağlayacağız.

Sizi yok sayarak hayata geçiren Otomatik Bilgi Paylaşımı Anlaşması'nın uygulanmasında yaşanabilecek mağduriyetleri gidereceğiz. Yurt dışındaki araçların Türkiye'de kalış sürelerini uzatacağız. Fahiş uçak bileti fiyatlarını makul seviyelere çekeceğiz.

Şüpheniz olmasın bu kez daha emin, kararlıyız. Unutmayın 28 Mayıs'ta oylarını korumak üzere 1 milyon kişi sandık başında olacağız."