Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: 'Ben asla bunları yapmayacağım'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasına ilişkin yeni video yayınladı.

Daha önce Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasının kaldırılacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, paylaştığı yeni videoda bu konuya yeniden değindi.

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olarak beni rahatlıkla eleştirebileceksiniz. O, bugüne dek 200 bin kişiye soruşturma açtırdı. En acısı, yalnızca 2021 yılında 305 çocuğu dava etti. Çocukların 101’i 12-14 yaş arasındaydı. Korkunç travmalar yaşattı çocuklara. Ben asla bunları yapmayacağım" dedi