Kılıçdaroğlu'ndan vekillere: 'Bu düşüncede olanlar varsa yollarımızı ayırırız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partideki kriz sonrası milletvekilleriyle yaptığı toplantıya dair ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür, Kılıçdaroğlu'nun toplantıda “Kamuoyu önünde farklı görüntü vermeyi kabul etmem. Bugüne kadar çok konuşuldu. Bundan sonrasına müsaade etmem. Bu düşüncede olanlar varsa yollarımızı ayırırız” dediğini aktardı.

Öte yandan CHP Genel Merkezi’nde bugün Yüksek Disiplin Kurulu toplanacak. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar çıkması bekleniyor. Tanju Özcan’ın ise savunma yapılmaya gelmeyeceği öğrenildi. Tanju Özcan’ın ihraç edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.