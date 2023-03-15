Kılıçdaroğlu'ndan Urfa'daki olaya ilk yorum: 'AK Parti Gençlik Kolları deniyor ama önemli değil'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşam saatlerinde Şanlıurfa'da açıklama yaptığı sırada birkaç kişi tarafından "protesto" edilmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun sözkonusu olayla ilgili olarak "AK Parti Gençlik Kolları deniyor ama önemli değil, Millet İttifakının iktidarında protesto suç olmayacak" dediğini aktardı.

Saymaz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kılıçdaroğlu’na Şanlıurfa’daki protestoyu sordum.

Şöyle dedi:

'Organize bir iş midir, yoksa vatandaşın doğal tepkisi midir, bilmiyorum. AK Parti Gençlik Kolları deniyor ama önemli değil gerçekten. Şunu net biliyorum ki, Millet İttifakının iktidarında protesto suç olmayacak.'

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

'Eksik kalırsak, çekeceğiz vatandaşın tepkisini. Yetersiz kalırsak, istifa edecek yöneticiler. Biz gitmekte olan iktidara hiç benzemeyeceğiz. Sabırla, sükunetle eğileceğiz vatandaşımızın önünde. Belediyelerimiz sahada olacak, gerekeni yapacağız.'"