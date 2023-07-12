Kılıçdaroğlu'ndan tutuklu milletvekili Can Atalay'a ziyaret: Meclis Başkanı'na çağrı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili ve Gezi tutuklusu Can Atalay’ı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

"Kimse seçilmiş, hüküm giymemiş bir vekili TBMM iradesini dışlayarak içeride tutamaz" diyen Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtuluş'a harekete geçmesi için bir kez daha çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

''Kendisi tutuklu, hükümlü değil. Hakkında bir mahkeme kararı söz konusu değil. Kendisi şu anda tutuklu, tutuklu olduğu zaman milletvekili seçilmek için dilekçe veriyor, ilgili savcılıktan sabıkasının olmadığına dair yazıyı YSK'ya götürüyor, YSK'da 11 yargıç Sayın Can Atalay'ın seçime katılmaya, vekil olmaya hakkının olduğunu onaylıyorlar ve Atalay adaylığını koyuyor ve seçiyorlar.

TBMM'ye gelip yemin etmesi gerekiyor. İsmi okunuyor ama orada olmadığı için yemin edemiyor. Arkasından Atalay, TBMM'de İnsan Hakları Komisyonu'na seçiliyor. Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır? Can Atalay hapiste, TBMM'de görev yapan vekiller, onu komisyona seçiyorlar ve Atalay yine hapiste.

Buraya gelişimizin temel nedeni TBMM iradesini kamuoyuna duyurmaktır. Kimse seçilmiş, hüküm giymemiş bir vekili TBMM iradesini dışlayarak içeride tutamaz. Bu görev en çok kime yakışırdı, bunu geniş kitlelere duyurmak en çok CHP'ye yakışırdı. Çünkü bu ülkeye demokrasiyi getiren parti biziz. Demokrasiyi bütün kural ve kurumlarıyla yaşatmak zorundayız.

TBMM Başkanı'na sesleniyorum. Meclis iradesi belli diye açıklama yapmış. Benim başkandan beklediğim şudur. AYM'nin benzer kararı var, o kararı alacak, dilekçe yazacak, AYM kararını süratle yerine getirmesi için Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazacak.

'Ben yerimde oturayım, milletvekili tutuklu ama ben de buraya gelmesini istiyorum'. Ne demek istiyorum? Bunun için mücadele edecek bir numaralı aktör TBMM Başkanı olmalı!''