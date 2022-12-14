Kılıçdaroğlu'ndan 'türban' yanıtı: Türkiye’de böyle bir sorun varsa kökten çözülmesine inanan biriyim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi teklifi sonrası iktidar kanadından gelen türban teklifine dair açıklamada bulundu.

"Bizim verdiğimiz kanun teklifi kadının kılık kıyafeti siyasetin konusu olmaması teklifidir. Bugüne kadar buradan oy devşirilmeye çalışıldı. Sonra Erdoğan başka şeyler de ilave ederek anayasa değişikliği teklifinde bulundu. Hukukçu arkadaşlar teklifi gördüler ama benim uzunca bakma fırsatım olmadı" diyen Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de böyle bir sorun varsa kökten çözülmesine inanan biriyim. Anayasa değişikliği teklifi referandum aralığının üstünde çıksa da referanduma götürülecek. Meclis Başkanı söylüyor" ifadesini kullandı.