Kılıçdaroğlu'ndan 'troller' videosu: Kılavuzları camide dil kopartır, bunlar da dijitalde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün saat 21'i işaret ederek; ''Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var. Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere'' ifadelerini kullanmıştı.

Kılıdaroğlu sözkonusu videosunu Twitter hesabından paylaştı.

Paylaşıma ise "Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç" notunu düştü.

Kılıçdaroğlu videoda "Elimde bir rapor var. Bu rapor dünyada bir ilk. İllegal trol ağının nasıl çalıştığını gösteriyor" dedi.

Son 6 ayda kendisini etiketleyen 700 binden fazla twit atılmış olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu "Bunların 300 binini bu maaşlı trollere ürettirmişler. Bu sarayın her şeyi sahte, her şeyi illegal. Devleti suça alet ediyorlar. Ses dinlemesi yapıyorlar, mobese ile her hareketimizi takip ediyorlar. Dijitalde de bir trol ordusu ile karalamalar yapıyorlar. Sarayın tüm meşgalesi bu, halkımız ise sefalet içinde" dedi.

Daha sonra "Nevzat Kanlı" gibi trol hesaplara ilişkin örnekler veren Kılıçdaroğlu "Nevzat Kanlı benim dijital sapığım gibi bir şey. İşi gücü deliler gibi küfretmek" dedi. "Son 3 ay içinde Nevzat Kanlı bana 4 bin kez küfür etmiş. Sanmayın ki Navzat Kanlı bir robottur. Sizin gibi gerçek bir kişi. Sarayın taşıyıcı trollerinden biri" dedi.

"Bu arada Nevzat Kanlı gibi 10 civarında taşıyıcı trol var" diyen Kılıçdaroğlu bunların altında ise "yeni örgütlenmiş sinyal beleyen, sayıları 10 binleri bulan" troller olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu "Erdoğan sen bunların sigortasını yapıyor musun? Bir ıslak imzana bakar. Seversin sen ıslak imzayı" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu başka trol hesaplardan da örnekler verdiği videoda trollere seslenerek "Evladım öyle sahte isimlerin arkasına gizlenerek kendini kurtaramazsın. Hepinizi biliyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı "Kılavuzları camide dil kopartır, bunlar da dijitalde" dedi.

Kılıçdaroğlu, “Sevgili troller, size bir tavsiyem. Verdikleri 3-5 kuruşa kanmayın. Gün gelir bunların sonuçları çok ağır olur” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu "Sevgili baş algıcı. Asıl sözüm sana. Çoluğu çocuğu bu algı işlerine, bu pisliklerine niye alet ediyorsun. Teşkilatlarını küfür merkezlerine dönüştürmüşsün. Utanmıyor musun? Onların başını yakma. Otur kendin yaz tweetlerini. Ya da topla cesaretini çık karşıma. Sen zaten küfür etsen kimse şaşırmaz. Bugünün hashtagi de benden olsun sevgili halkım. “#SarayınTrolleriİfşaOldu”. Bunun altına yazarsınız ya da boş verin etiket falan da yazmayın. Hadi eyvallah" dedi.