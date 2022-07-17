Kılıçdaroğlu'ndan 'Tırnakçı Kemal' paylaşımları hakkında açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında "Tırnakçı Kemal" etiketiyle yapılan paylaşımlar hakkında açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yine tutuştun, trollerle algı peşindesin Erdoğan. Bir de aklınıza gele gele Tırnakçı Kemal etiketi gelmiş:) Merak etme, Bay Kemal takdir peşinde değildir. Faizlerin hepsini silin, geri ödemeyi iş bulma şartına bağlayın ve gençlerimiz rahatlasın. Tek bir kelime edersem namerdim!" ifadelerini kullandı.