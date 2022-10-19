Kılıçdaroğlu'ndan TELE 1 açıklaması: 'RTÜK, Saray talimatıyla basın özgürlüğüne darbe vurdu'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Üyesi İlhan Taşcı, TELE1’e 3 gün ekran karartma cezası verildiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Taşcı, TELE1’e 1 yıl içerisinde 2 kez 6112 sayılı yasanının 8/1/b bendindeki “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” gerekçesiyle 3 gün ekranının kapatılmasına oyçokluğuyla karar verildiğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan dayanışma mesajı

RTÜK'ün verdiği ceza tepki ile karşılanırken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TELE 1 ile dayanışma mesajı paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, ''Saray talimatıyla RTÜK, bir kez daha basın özgürlüğüne, çok sesliliğe darbe vurdu; bağımsız, ilkeli yayıncılık yapan TELE1 ekranlarını kararttı… Ne yaparlarsa yapsınlar, daima bağımsız medya ile dayanışma içinde olacağız, gerçeklerden korkan bu karanlık zihniyete son vereceğiz'' ifadelerini kullandı.