Merdan Yanardağ: Bunu unutmayacağız, TELE1’in lisansını iptal etmeyi hedefliyorlar

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, RTÜK’ün TELE1’e verdiği 3 gün ekran karartma kararıyla ilgili yaptığı paylaşımda, “RTÜK bir kez daha istibdat rejiminin sansür aygıtı olduğunu kanıtladı” ifadesini kullandı.

Yanardağ’ın paylaşımı şöyle:

“RTÜK bir kez daha istibdat rejiminin sansür aygıtı olduğunu kanıtladı. Sırf Diyanet eleştirildi diye TELE1’e 3 gün kapatma cezası verildi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin özel bir kin güdüyor, bunu unutmayacağız. Tele1’in lisansını iptal etmeyi hedefliyorlar.”

RTÜK, TELE1 ekranlarının “dil, din, ırk ayrımı gözeterek yayın yaptığı” iddiasıyla 3 gün kararmasına karar verdi. Kararın gerekçesi olarak TELE1’e konuk olarak katılan TİP'li vekil Sera Kadıgil’in “Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir” sözleri gösterildi.