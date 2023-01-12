Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ye çağrı: 'Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) "görevini yap, küçük yatırımcıyı koru" çağrısında bulundu.

"Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu "Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim" diye belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim."