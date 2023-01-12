Kamu emekçileri greve çıktı: 'Sefalet zammını kabul etmiyoruz'

Asgari ücretin yüzde 54 zamla 8 bin 500 lira olarak açıklanmasından sonra emeklileri ve kamu emekçilerini etkileyecek zam merak ediliyordu. Enflasyon verilerinin oldukça altında kalarak zam önce yüzde 25 olarak açıklandı, ardından tepkiler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasıyla yüzde 30’a yükseltildi. En düşük memur maaşı 2022’nin ikinci yarısında 9 bin 105 lirayken 2023’te 11 bin 848 olarak açıklandı.

Bunun üzerine kamu emekçileri AKP iktidarının yaptığı açlık sınırındaki zam kararına karşı bugün greve çıktı. Ülkenin dört bir yanında eylem yapan emekçiler, "Sefalet zammına kabul etmiyoruz" dedi.

Sendikaların ortak açıklamasında, "Kamu Konfederasyonları platformu olarak; kamu çalışanlarının en düşük maaşının yoksulluk sınırı olan 26 bin 124 liraya yükseltilerek enflasyon oranının da her ay seyyanen maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz" denildi.

"İş bırakan, bizleri destekleyen, haksızlığa uğrayan milyonlarca kamu çalışanı, emekli, işçi, ev kadını, öğrenci ve toplumun tüm kesimlerinden aldığımız güçle bugün karşınızdayız" ifadelerine yer verilen açıklamada kamu emekçileri mücadele etmekten vazgeçmeyeceğini duyurdu.

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