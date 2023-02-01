Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya: Çok öfkeliyim, görüşeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu daha önceki paylaşımında, "SPK’ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Borsada devre kesici

Borsa dalgalı geçen günde kayıpların yüzde 5’e varması sonrası BIST 100 Endeksi’ne devre kesici uygulandı. Açıklamada saat 17.14.58 itibariyle endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.